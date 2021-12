Latina: arrestate 4 persone per frode assicurativa e falso, truffa da 600 mila euro.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle prime luci dell’alba, i carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Latina su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 4 indagati, ritenuti responsabili in concorso di “falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”. Il provvedimento restrittivo si basa sulle risultanze emerse nel corso di attività di indagine, anche di tipo tecnico, eseguita dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, protrattasi da giugno 2020 a gennaio 2021. (segue) (Rer)