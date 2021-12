Latina: arrestate 4 persone per frode assicurativa e falso, truffa da 600 mila euro. (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare gli indagati, nella notte del 6 ottobre 2016, avevano simulato un investimento pedonale ai danni di un’anziana donna e, con vari raggiri ed artifizi, erano riusciti ad indurre in errore un’ignara compagnia assicurativa, della quale un proprio assicurato si era assunto falsamente la paternità dell’investimento, a liquidare alla vittima la somma di circa 600 mila euro. I carabinieri, attivati dopo che la compagnia assicurativa aveva avviato accertamenti antifrode successivi alla liquidazione, hanno verificato che sul luogo del presunto sinistro non erano intervenuta alcuna Forza di Polizia per rilevare l’incidente, né unità sanitaria, a differenza di quanto sostenuto nella richiesta di liquidazione. Inoltre, la donna si era recata al pronto soccorso di Latina solo il giorno successivo al presunto investimento, ove ha ottenuto un referto medico con prognosi di 20 giorni con “diagnosi per fratture alle ossa nasali e traumi contusivi vari”. (segue) (Rer)