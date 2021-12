Latina: arrestate 4 persone per frode assicurativa e falso, truffa da 600 mila euro. (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i vari documenti presentati per ottenere la liquidazione vi erano referti medici, successivamente disconosciuti per firma e contenuto da ignari medici del capoluogo pontino, ed una relazione di servizio redatta da un ex appartenente alle Forze di Polizia, senza che l’ufficio di polizia di appartenenza ne fosse al corrente, e dove questi sosteneva che, mentre era di passaggio dal luogo del sinistro, notava una donna a terra soccorsa da altre persone presenti causalmente ed accorse anche dal vicino pronto soccorso, in totale contrapposizione con l’accesso della vittima al pronto soccorso avvenuta esclusivamente il giorno successivo. Per quanto concerne l’iter sanitario, alla vittima è stata riconosciuta un’invalidità permanente del 75 per cento con notevole difficoltà deambulatoria. (segue) (Rer)