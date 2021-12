Myanmar: il governo ombra birmano sfida la banca centrale e adotta le criptovalute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di unità nazionale del Myanmar (Nug), l'esecutivo ombra istituito dalle forze pro-democrazia birmane dopo il golpe militare del primo febbraio scorso, ha sfidato la banca centrale di quel Paese adottando una criptovaluta, Tether, come propria moneta ufficiale per l'utilizzo a livello locale e come veicolo di finanziamento delle proprie attività. Lo ha annunciato tramite un messaggio sul proprio profilo Facebook il ministro delle Finanze del governo ombra, Tin Tun. Tether è una "stablecoin", una criptovaluta progettata per mantenere un valore di riferimento stabile che nel caso specifico equivale ad un dollaro; sviluppata dall'exchange Bitfinex nel 2014, ad oggi è la quarta criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato (76 milairdi di dollari secondo il portale CoinMarketCap). A maggio dello scorso anno la banca centrale del Myanmar ha bandito l'utilizzo delle criptovalute nel Paese. (Inn)