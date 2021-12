Expo 2020: Messi visita il padiglione degli Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stella del calcio argentino Lionel Messi, giocatore del Paris Saint-Germain e ambasciatore internazionale per Expo 2020 Dubai, ha visitato ieri il padiglione degli Emirati Arabi Uniti nel sito dell'evento internazionale. Lo hanno riferito i media emiratini, affermando che Messi è apparso mentre terminava la sua visita al padiglione e percorreva i corridoi di Expo 2020. Il fuoriclasse argentino è stato scelto come ambasciatore internazionale per Expo 2020 Dubai per sostenere gli obiettivi dell’esposizione internazionale per un futuro migliore. (Res)