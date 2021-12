Expo 2020: ministro Finanze riceve il primo ministro del Kirghizistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice sovrano di Dubai, vice primo ministro e ministro delle Finanze degli Emirati, ha ricevuto ieri il primo ministro della Repubblica del Kirghizistan, Akylbek Japarov, presso la sede di Expo 2020 Dubai. Lo riferisce il quotidiano "Al Bayan", affermando che l'incontro ha discusso i modi per migliorare le relazioni di amicizia e cooperazione tra i due paesi in vari settori economici e di sviluppo, per costruire un partenariato commerciale e di investimento che andrà a beneficio dei due Paesi e popoli. (Res)