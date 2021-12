Infrastrutture: Mauritania, al via i lavori del più grande "data center digitale" del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Mauritania, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, ha supervisionato ieri a Nouakchott la posa della prima pietra per la realizzazione di un data center di alto livello e prestazioni, oltre al lancio di un pacchetto di importanti progetti digitali. Lo hanno riferito i media locali, spiegando che il progetto "Mauritania Data Center" consentirà di completare la sovranità digitale, localizzare i dati digitali, migliorare la conformità agli standard di sicurezza, oltre a consentire al settore di essere uno strumento essenziale per garantire la trasformazione digitale e la digitalizzazione il settore pubblico, in un quadro di sicurezza e qualità dell'informazione. Il costo complessivo del progetto, finanziato dalla Banca europea per gli investimenti (Bei), è di 8.390.654 dollari. I lavori dovrebbero essere completati entro 480 giorni. (Res)