Francia: Covid, ad oggi individuati poco più di 130 casi di variante Omicron

- In Francia sono stati individuati "poco più di 130 casi" di persone positive alla variante Omicron del coronavirus. Lo ha detto all'emittente radiotelevisiva "France info" il portavoce del governo francese, Gabriel Attal. "Non abbiamo mai testato così tanto come oggi", ha detto Attal in merito ai tamponi fatti su tutto il territorio. In merito ad una nuova eventuale stretta per contenere l'avanzata del virus, il portavoce ha spiegato che al momento non è stato "previsto di cambiare le regole". (Frp)