Natale: Coldiretti, arrivano 44 miliardi in tredicesime, il 33 per cento per regali

- Il 33 per cento che riceve la tredicesima quest’anno ha programmato di destinarla prioritariamente a finanziare gli acquisti di Natale che ricevono un impulso proprio a partire da metà dicembre. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia però che per uno su quattro (25 per cento) la mensilità aggiuntiva serve al pagamento di tasse, mutui, rate e bollette in scadenza, a partire dalla cosiddetta pace fiscale fino al saldo dell’Imu.Di fronte alle incertezze sul futuro con la risalita dei contagi legata alla pandemia, va segnalato peraltro – sottolinea la Coldiretti – che quest’anno ben il 29 per cento ha deciso di destinarla al risparmio mentre il restante 13 per cento la destina a viaggi o ad altre spese. Si tratta – spiega la Coldiretti - di un “tesoretto” di 44 miliardi ricevuto da 35 milioni di dipendenti e di pensionati proprio alla vigilia delle festività più attese dell’anno. La conferma dell’importanza delle tredicesime per lo shopping viene dal fatto che – continua la Coldiretti – il valore economico degli acquisti negli ultimi dieci giorni prima del Natale e molto alto con i centri delle città, i mercatini e le strutture commerciali presi d’assalto dagli italiani che fanno acquisti proprio in questo ultimo periodo. Il 41 per cento di chi farà regali conterrà il budget sotto la soglia dei 100 euro, mentre il 26 per cento arriverà fino a 200 euro – sostiene Coldiretti – e un altro 15 per cento si spingerà a 300 euro. Ma ci sono anche un 10 per cento che spenderà tra 300 e 500 euro, un 4 per cento che arriverà a 1000 e una ristrettissima minoranza dell’1 per cento che supererà i 2.000 euro. (segue) (Com)