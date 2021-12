Usa: Amazon nel mirino del governo federale per crollo stabilimento in Illinois

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso digitale statunitense Amazon è tornato nel mirino dell'amministrazione federale Usa. Questa volta, però, non si tratta di problemi relativi alla sicurezza online o al rispetto della concorrenza, ma del crollo di uno stabilimento in Illinois, provocato dai tornado che nel fine settimana hanno devastato diversi Stati dell'Unione. Il sito statunitense "Axios" riferisce che l'amministrazione per la Sicurezza e la Salute sul lavoro (Osha) sta indagando sul crollo, durante il quale sono hanno perso la vita sei operai, giunto mentre Amazon sta intensificando la produzione in vista delle consegne natalizie. Il portavoce dell'Osha, Scott Allen, ha dichiarato in una e-mail ottenuta da "Axios" che sono stati inviati "funzionari di (controllo) sulla conformità (alle norme di sicurezza) nel complesso da sabato 11 dicembre" per aiutare con le indagini. La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito sulle condizioni dei lavoratori in Amazon, che spesso ricorre anche a contratti di breve termine per sopperire alle necessità legate alle feste.(Nys)