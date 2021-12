Usa: Biden firma ordine esecutivo per accelerazione e snellimento servizi governativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo volto a semplificare, velocizzare e snellire i servizi al cittadino gestiti dal governo federale, come la concessione di passaporti, l’erogazione di bonus per il welfare e di aiuti a chi ha subito danni a causa di disastri naturali. Lo riferisce l’emittente “Fox News”, precisando che si tratta di un’iniziativa che punta a “ricostruire la fiducia del pubblico nel governo”. L'idea è di mettere il servizio pubblico e i clienti al centro delle operazioni federali, risparmiando tempo, energia, frustrazione e potenzialmente denaro tramite servizi migliori e più efficienti per le centinaia di interazioni di routine che le persone hanno con l’apparato federale. "La linea di fondo è che faremo funzionare il governo in modo più efficace", ha detto Biden prima di firmare l'ordine nello Studio Ovale della Casa Bianca. "Questo farà molto per ripristinare la fiducia nel governo". L’amministrazione Usa intende ridurre l'attuale peso burocratico, in base al quale le persone devono spesso visitare gli uffici, sopportare lunghe telefonate o lottare con i ritardi di posta e fax quando cercano di contattare le agenzie federali. Prima di Biden anche l’ex presidente Bill Clinton, con risultati piuttosto ondivaghi, si è impegnato nel 1993 a "reinventare il governo" in un’operazione simile e con la creazione di una task-force interagenzia.(Nys)