Indo-Pacifico: Blinken, Usa contribuiranno a sicurezza per garantire la pace nella regione (3)

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken, ha intrapreso ieri una visita ufficiale in Indonesia, Malesia e Thailandia, che si protrarrà fino al 16 dicembre. A Giacarta, riferisce una nota del Dipartimento di Stato, Blinken si è soffermato sull’importanza della regione indo-pacifica e sottolineerà il ruolo strategico del partenariato Usa-Indonesia. In Malesia, prosegue la nota, lavorerà per fare avanzare la partnership bilaterale per affrontare le sfide condivise, tra cui la lotta al Covid-19, la costruzione di catene di approvvigionamento resilienti e garantire una regione indo-pacifica libera e aperta. In Thailandia, Blinken riaffermerà l'impegno degli Stati Uniti nei confronti del trattato di alleanza tra i due Paesi, lavorando per la ripresa economica post-pandemia e affrontando la crisi climatica. In ogni paese, conclude la nota, Blinken affronterà l'aggravarsi della crisi in Birmania. Il segretario Usa concluderà il suo viaggio con una visita a Honolulu, il 17 dicembre, per incontrare il comandante dell’Indopacom (Comando Stati Unti-Indo-Pacifico) , l'ammiraglio John Aquilino. La visita di Blinken nella regione segue la sua partecipazione al G7 dei ministri degli Esteri di Liverpool, a cui hanno partecipato per la prima volta i ministri degli Esteri e dello Sviluppo dei Paesi che fanno parte dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), tranne la Birmania.(Fim)