Usa-Lituania: Austin riceve ministro Difesa Anusauskas al Pentagono

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha ricevuto l'omologo della Lituania Arvydas Anusauskas al Pentagono ieri, 13 dicembre. Durante l'incontro, i due ministri hanno ribadito la loro determinazione a rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Paesi nel campo della Difesa, per aiutare Vilnius a fronteggiare le pressioni di Cina e Russia: Anusauskas ha definito "dittatori" i leader di quei due Paesi, Xi Jinping e Vladimir Putin, ed ha aggiunto che la Lituania "non teme di rispondere con forza alle loro minacce". Austin ha elogiato il Paese baltico per aver reagito con fermezza alle tensioni con la Russia, motivate dalla crescente presenza della Nato nell'Europa Centrale e dall'ammassamento di truppe russe al confine con l'Ucraina; e a quelle con la Cina, dopo la decisione di Vilnius di intensificare i rapporti con Taiwan, e di consentire l'apertura di un ufficio di rappresentanza di Taipei sul proprio territorio. Il segretario della Difesa Usa ha assicurato che la Lituania, in quanto membro della Nato, non sarà lasciata sola ad affrontare eventuali minacce da parte di Russia e Cina, ed ha promesso che Washington "continuerà a lavorare per rafforzare le Forze armate lituane". Anusauskas ha definito la presenza degli Stati Uniti in Lituania "cruciale" per scoraggiare eventuali aggressioni. I due ministri hanno annunciato la firma di un accordo per le acquisizioni nel settore della Difesa, teso a semplificare le procedure per la vendita di armamenti alla Lituania e ad agevolare l'interoperabilità tra le rispettive Forze armate. (Nys)