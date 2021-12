Giappone-Cina: ex premier Abe torna a discutere ipotesi di intervento a difesa di Taiwan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della possibilità di dotarsi delle cosiddette "capacità di colpire le basi del nemico" è molto dibattuta in Giappone, poiché secondo i critici violerebbe la Costituzione varata dopo la Seconda guerra mondiale e improntata al pacifismo. Kishida, su questo tema, sembra aver adottato un approccio decisamente più assertivo rispetto al suo predecessore Yoshihide Suga. Già ieri, venerdì 26 novembre, il suo governo ha approvato la richiesta di uno stanziamento extra da 6,8 miliardi di dollari per l'acquisto di missili, siluri anti-sottomarini e altre armi. Se anche il parlamento dovesse esprimersi a favore, la spesa per la difesa del Giappone nel 2021 raggiungerebbe una cifra pari a 53,2 miliardi di dollari, in aumento del 15 per cento rispetto a quella del 2020. (Git)