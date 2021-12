Giappone-Corea del Sud: Tokyo pronta a valutare domanda di adesione al Tpp (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 16 settembre scorso il ministro del Commercio cinese Wang Wentao ha inoltrato una richiesta scritta di adesione anche all'Accordo globale e progressivo per il Partenariato trans-Pacifico (Cptpp). La richiesta è stata presentata all'omologo neozelandese Damien O'Connor, col qualeWang ha anche intrattenuto un colloquio in videoconferenza. Tramite l'accesso al Tpp, un accordo di libero scambio di portata inferiore al Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) di cui la Cina è giù membro, ma più avanzato in termini di standard giuridici e normativi, Pechino punta ad aumentare ulteriormente il proprio peso nell'arena economica e commerciale dell'Asia-Pacifico. (segue) (Git)