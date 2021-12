Giappone-Corea del Sud: Tokyo pronta a valutare domanda di adesione al Tpp (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone si è già detto favorevole all'adesione di Taiwan all'accordo. Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha descritto Taiwan come un "partner estremamente importante del Giappone", col quale condivide valori basilari come lo stato di diritto. Il ministro ha aggiunto che il Giappone risponderà alla candidatura di Taipei per l'adesione all'area di libero scambio "sulla base di una prospettiva strategica, e col consenso dell'opinione pubblica". L'ammissione di un Paese al Tpp è vincolato all'approvazione unanime degli 11 Paesi membri. L'accordo, entrato in vigore il 30 dicembre 2018, istituisce un'area di libero scambio che include Giappone, Australia, Canada, Messico, Nuova Zelanda, Vietnam, Singapore, Malesia, Brunei, Cile e Perù. (Git)