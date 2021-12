Giappone: governo semplificherà procedure di ingresso per viaggiatori facoltosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende semplificare le procedure di immigrazione per i viaggiatori stranieri che giungono nel Paese tramite mezzi di trasporto di lusso, come jet privati e superyacht. Lo riferiscono fonti governative giapponesi citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". Tokyo punta così ad aggiudicarsi viaggiatori facoltosi e la loro considerevole capacità di spesa, per accelerare ulteriormente la ripresa economica post-pandemia. Ad oggi quanti arrivano in Giappone a bordo di aerei privati devono ottenere una autorizzazione almeno 10 giorni prima dell'atterraggio nel Paese. Il governo sta valutando se ridurre tale requisito a soli tre giorni, come previsto per le visite d'affari. Agli operatori di jet privati potrebbe anche essere consentito di presentare una sola domanda per le procedure di volo, rifornimento e parcheggio negli hangar. Ad oggi il Giappone dispone di 10 aeroporti attrezzati per il traffico di jet privati, inclusi quelli di Haneda e Narita. Per quanto riguarda i superyacht, ad oggi questi ultimi devono dichiarate l'equipaggio e il carico in occasione di ogni singolo attracco in un porto giapponese: il governo potrebbe ridurre tale requisito al solo primo porto d'attracco in Giappone. (Git)