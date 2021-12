Imprese: Intel investirà 7,1 miliardi di dollari per uno stabilimento in Malesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense dei microchip Intel investirà 30 miliardi di ringgit (7,1 miliardi di dollari) nella realizzazione di uno stabilimento all'avanguardia per la produzione di semiconduttori in Malesia. Lo ha reso noto l'autorità degli investimenti di quel Paese del Sud-est asiatico. Il nuovo stabilimento produttivo sorgerà a Bayam Lepas, nei pressi di un aeroporto internazionale nello Stato insulare settentrionale di Penang. Il piano verrà ufficialmente presentato domani, 15 dicembre, in occasione di una conferenza stampa alla presenza dell'amministratore generale di Intel, Pat Gelsinger, e del ministro per il Commercio internazionale e l'industria della Malesia, Mohamed Azmin Ali. Intel conduce già oggi in Malesia parte del processo di packaging dei suoi microchip, che costituisce l'ultimo, cruciale passaggio del processo di manifattura dei semiconduttori. (Fim)