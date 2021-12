Usa: Covid, l'Aeronautica militare destituisce 27 militari che hanno rifiutato il vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aeronautica militare degli Stati Uniti ha annunciato ieri, 13 dicembre, di aver destituito 27 militari che avevano rifiutato la somministrazione del vaccino contro la Covid-19. Secondo Ann Stefanek, portavoce dell'Aeronautica militare, ai 27 uomini è stato "concesso di spiegare" le ragioni del loro rifiuto, ma a nessuno è stata concessa una esenzione. Si tratta, secondo la stampa Usa, dei primi militari in servizio attivo licenziati per non aver ottemperato all'obbligo di vaccinazione sancito dal dipartimento della Difesa per tutti i suoi dipendenti. Ad oggi circa il 97 per cento dei membri dell'Aviazione militare statunitense ha completato il ciclo di due vaccinazioni contro la Covid-19. (Nys)