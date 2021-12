Brasile: movimentazione portuale cresce del 5,5 per cento da gennaio a ottobre rispetto al 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore portuale brasiliano, che include porti pubblici e privati del Paese, ha movimentato circa un miliardo di tonnellate di merci da gennaio a ottobre 2021. Lo riferisce l'Agenzia nazionale dei trasporti per via navigabile (Antaq), evidenziando che Il numero rappresenta una crescita del 5,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. I porti pubblici hanno registrato movimentazione per 344,5 milioni di tonnellate, con un incremento del 5,01 per cento, mentre le strutture private hanno movimentato 665,8 milioni di tonnellate, con un incremento del 5,70 per cento. (segue) (Brb)