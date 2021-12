Brasile: movimentazione portuale cresce del 5,5 per cento da gennaio a ottobre rispetto al 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Antaq riferisce che sono state movimentate 589,7 milioni di tonnellate di merce solida alla rinfusa, in crescita dell'1,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Il valore rappresenta il 58,4 per cento del totale transitato negli impianti portuali brasiliani. Le merci liquide alla rinfusa, invece hanno rappresentato il 25,8 per cento del totale movimentato, con un incremento del 9,7 per cento rispetto i primi dieci mesi dello scorso anno. I porti privati che hanno registrato maggiore crescita sono stati il terminal di Sao Francisco do Sul, nello stato di Santa Catarina (+95,3 per cento), il terminal di Pecém, nello stato di Ceará (+36,2 per cento), i porti di Itaqui nel Rio Grande do Sul (+27,0 per cento) e quello di Itaguaí, nello stato di Rio de Janeiro (+21,1 per cento). (Brb)