Argentina: ministro Economia conferma obiettivi legge di Bilancio 2022, Pil a +4 per cento (3)

- Tutta l'impalcatura della legge di Bilancio 2022 si regge tuttavia sulla premessa del raggiungimento di un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) che permetta all'Argentina rimandare di almeno tre anni scadenze del debito per 18 miliardi di dollari nel 2022 e per 19 nel 2023. Si tratta dei termini accordati con l'Fmi dal governo dell'ex presidente argentino Mauricio Macri nel 2018 nel contesto del programma Stand By da 54 miliardi di dollari, poi ridotti a 44 miliardi in quanto il successivo governo dell'attuale presidente Alberto Fernandez, ha rinunciato a riscuotere gli ultimi 10 miliardi. L'Fmi ha riconosciuto "progressi" sul fronte delle discussioni con Buenos Aires "necessari ulteriori colloqui" per giungere ad un accordo su un nuovo programma. E' quanto si afferma in una nota ufficiale diramata venerdì al termine di una serie di incontri tenuti a Washington con una delegazione tecnica di Buenos Aires. (segue) (Abu)