Indo-Pacifico: Blinken, Usa contribuiranno a sicurezza per garantire la pace nella regione

- Gli Stati Uniti rafforzeranno la sicurezza nell'Indo-Pacifico per tutelare la pace nella regione in un contesto di crescente aggressività della Cina. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, nel corso di una visita a Giacarta, prima tappa di un viaggio ufficiale che lo porterà anche in Malesia e Thailandia. Blinken ha espresso la preoccupazione di Washington per la condotta di Pechino nella regione, menzionando la rivendicazione di acque internazionali e le "pratiche commerciali scorrette" della prima potenza asiatica. "I Paesi della regione vogliono che questa condotta cambi, e lo vogliamo anche noi", ha avvertito il segretario. (segue) (Fim)