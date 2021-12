Indo-Pacifico: Blinken, Usa contribuiranno a sicurezza per garantire la pace nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha ricevuto ieri a Giacarta il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, impegnato in un tour nel sud-est asiatico che lo porterà nei prossimi giorni anche in Malesia e in Thailandia. Lo riporta il dipartimento di Stato in un comunicato, secondo cui Blinken e Widodo hanno "sottolineato l'importanza del partenariato strategico tra i due Paesi e discusso gli strumenti per rafforzare le relazioni bilaterali". "Il segretario si è congratulato con l'Indonesia che ha appena assunto la presidenza del G20 e ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti al Paese come leader nell'Indo-Pacifico, come terza maggiore democrazia al mondo e come forte promotore di un ordine internazionale basato sulle regole", si legge nel comunicato. Blinken ha anche confermato l'impegno degli Usa nei confronti dell'Asean, di cui ha sottolineato il ruolo centrale nell'Indo-Pacifico. I due hanno infine discusso della cooperazione bilaterale e regionale per affrontare "le attuali sfide alla democrazia e ai diritti umani, così come i cambiamenti climatici e la pandemia di Covid-19". (segue) (Fim)