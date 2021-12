Usa: 6 gennaio, Corte d'appello valuta richiesta di accesso a record fiscali di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte d'appello federale degli Stati Uniti si esprimerà in merito alla richiesta della commissione d'inchiesta sull'assalto al Congresso del 6 gennaio scorso di accedere ai registri fiscali dell'ex presidente Donald Trump. La commissione, istituita e controllata dalla maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti, ha già ottenuto da una corte federale e dal presidente Joe Biden il via libera ad accedere all'intera corrispondenza di Trump e ai tabulati delle sue conversazioni telefoniche durante i suoi quattro anni alla Casa Bianca: una molte di informazioni di carattere estremamente sensibile, che secondo Trump e i Repubblicani è tutelata dal privilegio esecutivo, e il cui rinvio alla commissione diverrà quasi certamente oggetto di un pronunciamento da parte della Corte Suprema. La richiesta di accesso ai registri fiscali di Trump è stata presentata a un collegio di tre giudici della corte distrettuale di Washington, che ieri, 13 dicembre, ha ascoltato le argomentazioni presentate dai rappresentanti della commissione; quest'ultima chiede in particolare di accedere ad otto anni di informazioni finanziarie della società contabile di Trump. La domanda è stata presentata nel 2019, e la Corte Suprema si è già espressa in proposito, rimandando il caso alle corti inferiori. (Nys)