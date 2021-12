Ungheria: Macron, Budapest non vuole avanzare su corruzione e riforma mercati pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su temi come la lotta alla corruzione e la riforma delle legge dei mercati pubblici, "non c'è volontà da parte del governo ungherese di avanzare" almeno fino alle prossime elezioni. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa tenuta a Budapest al termine del vertice di Visegrad. "Credo alla virtù del dialogo" che consiste nel "rimuovere le ambiguità", ha aggiunto Macron. In seguito "c'è un lavoro politico nel senso nobile del termine per trovare degli accordi", ha continuato il capo dello Stato. "Penso che ci sia un cammino" da compiere che richiede "rispetto, ascolto e serietà", ha affermato Macron. (Frp)