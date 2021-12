© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla premiazione del Premio Coni Lazio e Regione Lazio – Speciale Tokyo 2020. Intervengono Riccardo Viola, Presidente del Coni Lazio e Marco Iannuzzi, Presidente del Cip Lazio. L'evento si svolge presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, Palazzina C, secondo piano, ingresso da via Rosa Raimondi Garibaldi 7 a Roma (ore 16:30)- L'assessora all' Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della cultura del cibo, Pari opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati, partecipa all'evento "Psr Lazio. I risultati di un lavoro fertile". L'evento si svolge presso la sede della Regione Lazio, Sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212 a Roma (ore 10:00) (segue) (Rer)