24 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- L'assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado partecipa alla tappa del Roadshow di "Più notti, più sogni. Più Experience", organizzato per presentare gli avvisi della nuova misura che si rivolgono agli operatori del turismo. L'evento sarà disponibile in diretta streaming su Facebook alla pagina dell'assessora e si svolge presso la Camera di Commercio di Roma, Sala Consiglio, via De' Burrò 147 a Roma (ore 11:00)- L'assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado partecipa alla tappa del Roadshow di "Più notti, più sogni. Più Experience", organizzato per presentare gli avvisi della nuova misura che si rivolgono agli operatori del turismo. L'evento si svolge a Civitavecchia presso Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Sala Convegni, Molo Vespucci (ore 16:00) (segue) (Rer)