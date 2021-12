Colombia: indagine indipendente, polizia ha ucciso 11 persone in proteste a Bogotà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia nazionale della Colombia è responsabile della morte di 11 persone, nel quadro delle proteste sociali scoppiate a Bogotà dopo la morte, per mano della polizia, di Javier Ordónez, nel settembre 2020. È quanto emerge da un’indagine indipendente sollecitata dalla sindaca della capitale, Claudia Lopez, e sostenuta dalle Nazioni Unite. Nel documento, riferisce il quotidiano “El Tiempo”, si descrivono i fatti registrati tra il 9 e il 10 settembre dello scorso anno come “un massacro”, e si segnalano varie pratiche violente, tra cui detenzioni arbitrarie e uso illecito della forza. Secondo l’indagine la polizia colombiana ha reagito in modo sproporzionato. La strage, è il parere degli inquirenti, è avvenuta in assenza di un ordine politico e operativo di non usare armi da fuoco contro i manifestanti, ordine che secondo il relatore era "necessario nel contesto sociale complesso e di alta tensione" che stava attraversando la città. (segue) (Mec)