- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si recherà in Kentucky mercoledì 15 dicembre per esaminare i danni causati nello Stato dai tornado dello scorso fine settimana. Lo ha annunciato la Casa Bianca. Il capo di Stato si recherà a Fort Campbell, dove verrà aggiornato sulla situazione. Sarà quindi a Mayfield e Dawson Springs, due delle aree più colpite, per esaminare i danni. (segue) (Nys)