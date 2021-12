Argentina: ministro Economia conferma obiettivi legge di Bilancio 2022, Pil a +4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescita del Pil del 4 per cento, deficit primario al 3,3 per cento e inflazione al 33 per cento nel 2022. Questi alcuni dei principali numeri del progetto di Legge di Bilancio che il ministro dell'Economia, Martin Guzman, ha illustrato e difeso lunedì di fronte ai membri della commissione Bilancio della Camera dei deputati. Si è trattato di un intervento atteso in quanto il progetto era stato presentato a settembre con una serie di proiezioni che, alla luce di quanto occorso nei mesi seguenti, potrebbero richiedere degli aggiornamenti. Se rispetto a settembre sono infatti migliorati i numeri relativi a crescita del Pil e riduzione del deficit nell'anno in corso, sono peggiorati invece quelli relativi all'inflazione, che attualmente continua ad attestarsi attorno al 50 per cento con tendenza al rialzo. "E' un obiettivo centrale del governo attaccare il problema delll'inflazione", ha affermato Guzman, confermando che la meta è quella di portare l'indice dei prezzi al 33 per cento entro il 2022. (segue) (Abu)