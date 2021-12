Usa: una vittima e 13 feriti durante sparatoria in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna è stata uccisa e 13 persone sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria scoppiata durante fiaccolata in un sobborgo di Houston, in Texas. Lo riporta l’emittente “Abc News”, precisando che un uomo armato, la cui identità non viene riferita, ha aperto il fuoco su una folla di circa 50 persone, compresi bambini, che partecipavano a una veglia dedicata a un ragazzo di Baytown, comunità a circa 40 chilometri a est di Houston, vittima di un omicidio. Lo ha detto lo sceriffo della contea di Harris Ed Gonzalez in una conferenza stampa vicino al luogo della sparatoria. "Proprio mentre stavano rilasciando palloncini in aria è arrivato il veicolo e quasi in quel momento esatto è stato quando hanno aperto il fuoco sulla folla", ha detto Gonzalez.(Nys)