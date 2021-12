Usa: repubblicani chiedono a Biden stop obbligo vaccinale per camionisti da Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di senatori del Partito repubblicano statunitense ha chiesto al presidente Usa, Joe Biden, di revocare l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i camionisti che attraversano il confine con il Canada, sostenendo che si tratta di una misura che rischia di interrompere il commercio tra i due Paesi. Lo riporta il quotidiano “The Hill”. L'amministrazione Biden ha annunciato a novembre che avrebbe richiesto a tutti i viaggiatori stranieri essenziali negli Stati Uniti di essere completamente vaccinati entro il 22 gennaio. L'amministrazione aveva fatto sapere in ottobre che tutti i visitatori stranieri non essenziali che entrano negli Stati Uniti via terra e via aria dovevano essere completamente vaccinati entro l'8 novembre, annunciando poi un’estensione per i viaggiatori essenziali, compresi i camionisti, per concedere loro più tempo per ricevere il vaccino ed evitare interruzioni. I repubblicani del Senato, tuttavia, oggi chiedono al presidente di creare uno scorporo dedicato ai camionisti nella imminente stretta da parte dell'amministrazione. (segue) (Nys)