Usa: Biden mercoledì in Kentucky per esaminare danni provocati da tornado (2)

- Sono 64 le vittime dei devastanti tornado che hanno colpito il Kentucky nel fine settimane, ha dichiarato il governatore Andy Beshear, secondo cui il bilancio è tuttavia destinato a crescere ancora man mano che vanno avanti le attività di ricerca dei dispersi. "Potrebbe volerci una settimana o forse più prima di avere un bilancio definitivo", ha spiegato Beshear ricordando che 105 persone risultano ancora disperse e che 18 delle vittime non sono ancora state identificate. L'età delle persone uccise va dai cinque mesi agli 86 anni. Sei delle vittime avevano meno di 18 anni. La maggior parte delle vittime è stata rinvenuta in una fabbrica di candele di Mayfield, il cui edificio è stato completamente distrutto dalla tempesta. Biden ha proclamato lo stato di disastro federale dopo aver proclamato quello d'emergenza, consentendo così la mobilitazione della Federal Emergency Management Agency (Fema); la proclamazione dello stato di disastro federale consentirà di mobilitare aiuti per una cifra superiore a 5 milioni di dollari. (Nys)