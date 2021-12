Argentina: ministro Economia conferma obiettivi legge di Bilancio 2022, Pil a +4 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo progetto dà continuità all'obiettivo del governo nazionale di propiziare la ripresa da quella che è stata una doppia crisi economica iniziata nel 2018 e sanitaria iniziata nel 2020", ha affermato Guzman davanti alla commissione Bilancio della Camera. "Oggi l'Argentina sta vivendo un processo di forte crescita che ci aspettiamo arrivi al +10 per cento del Pil quest'anno", ha aggiunto il ministro, sottolineando che parallelamente il governo è riuscito a ridurre il deficit primario dal 6,4 per cento del Pil nel 2020 al 3,5 per cento nel 2021. Il titolare dell'Economia stima inoltre un incremento degli investimenti del 30 per cento con un effetto virtuoso in termini di incremento della capacità di offerta del mercato per sostenere la ripresa nel tempo. La legge di Bilancio per il 2022 ha quindi concluso Guzman, punta a raggiungere cinque obiettivi: "l'inclusione sociale, il dinamismo produttivo, la stabilità macroeconomica, il federalismo e la sovranità" (segue) (Abu)