Ue: Meloni, Macron dialoga con cattivoni di Visegrad, doccia fredda per sinistra italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Doccia fredda per la sinistra", scrive su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Macron, in visita ufficiale in Ungheria, incontra cordialmente Orban ed assiste al vertice degli Stati di Visegrad per confrontarsi, anche tra visioni diverse di Europa. Come è normale che sia", spiega. "Immagino il panico della sinistra nostrana. Il loro idolo Macron dialoga con i cattivoni di Visegrad, e loro sono rimasti da soli, a fare gli estremisti fuori dalla storia e dalle dinamiche politiche europee", punge Meloni. (Rin)