20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei princiPali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'evento Bicocca Lab: un ecosistema per il futuro durante il quale sarà presentato il piano di sviluppo per i prossimi anni.Università di Milano-Bicocca, aula magna, Piazza dell'ateneo nuovo (ore 10)L'assessore allo sviluppo economico e politiche del Lavoro Alessia Cappello prende parte alla conferenza stampa di presentazione dei Saloni White.Auditorium del Museo delle Culture (Mudec) via Tortona 56 (ore 11:30)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con il sottosegretario alla Presidenza, Antonio Rossi, e gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile), Massimo Sertori (enti locali, montagna e piccoli comuni) e Stefano Bolognini (sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione) partecipano all'evento “Territori Olimpici: la Lombardia protagonista. Un Piano d'Azione da costruire”. Sono presenti, tra gli altri, anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli e l'amministratore delegato e presidente del comitato di gestione della Fondazione, Vincenzo Novari.Palazzo Lombardia - Belvedere Ingresso N1, 39esimo piano, piazza Città di Lombardia (ore 9:30)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale e disabilità della Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, è a Bergamo per una serie di incontri istituzionali. Incontro presso sede Anmic - Via Carnovali, 88 C (ore 9); Incontro presso “Cooperativa Bergamo Lavoro”, Via dell'Industria, 7 (ore 9:45); Incontro presso il 'Gruppo Longhi' - Via Crocette, 21 - Pedrengo/BG (ore 11)L'assessore regionale allo Sviluppo economico di Guido Guidesi premia 161 nuove attività storiche. Nel pomeriggio, intorno alle ore 16, è previsto un passaggio del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.Auditorium Testori di Palazzo Lombardia,piazza Città di Lombardia, (ore 10)L'assessore all'istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione di Regione Lombardia Fabrizio Sala introduce i lavori del convegno “Generazione 4.0 - Scuola e imprese per costruire il domani”. Partecipano, tra gli altri, Augusta Celada, direttore generale ufficio scolastico regionale per la Lombardia; Giovanni Caimi, presidente della Ssede Monza e Brianza Assolombarda; Marina Brambilla, Prorettore alla programmazione e all'organizzazione dei servizi per la didattica Università degli Studi di Milano.Villa Reale, viale Brianza, 1 – Monza (ore 10)“Il sistema di geolocalizzazione dei beni confiscati per gli enti locali e del terzo settore” è il tema del webinar in programma al quale interviene l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato.Diretta streaming (ore 11 – 12:30) (Rem)