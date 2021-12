Brasile: compagnia mineraria Vale vende società lavorazione acciaio negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia mineraria brasiliana Vale ha annunciato che la sua controllata, Vale Canada Limited, ha avviato il processo di vendita del 50 per cento della sua partecipazione nella società di lavorazione dell'acciaio, California Steel Industries, con sede negli Stati Uniti alla Nucor Corporation. Per la vendita Vale riceverà 400 milioni di dollari. L'operazione dovrebbe chiudersi entro il primo trimestre del 2020. Secondo la compagnia la vendita fa parte della strategia aziendale di "riduzione del portafogli" e rafforzamento della "disciplina patrimoniale" della società. Vale è azionista della California Steel Industries dal 1984. Il restante 50 per cento delle quote è della statunitense Jfe Steel Corporation.(Brb)