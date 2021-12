Usa: repubblicani chiedono a Biden stop obbligo vaccinale per camionisti da Canada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scriviamo per condividere le nostre preoccupazioni sull’imminente obbligo di vaccinazione per i lavoratori essenziali al confine tra Stati Uniti e Canada, che includerà i camionisti", hanno scritto i senatori in una lettera a Biden. “L'autotrasporto è la più grande modalità di commercio di superficie con il Canada; ogni giorno, ci sono circa 14 mila ingressi totali di camion lungo il confine tra Stati Uniti e Canada che trasportano più di 846 milioni di dollari in merci. Qualsiasi interruzione della continuità del commercio tra Stati Uniti e Canada avrebbe probabilmente conseguenze di vasta portata che si estendono oltre il nostro confine condiviso", hanno aggiunto. I senatori hanno affermato che, nonostante le "buone intenzioni" dell’obbligo vaccinale, c’è il timore che l’iniziativa aggraverà i problemi esistenti che coinvolgono le reti estere e la catena di approvvigionamento, con possibili conseguenze sull'inflazione. (Nys)