Disabilità: Toma, da Regioni contributi e proposte in ottica di collaborazione istituzionale (2)

- "Un primo passo verso questi obiettivi è stato già compiuto grazie all’approvazione del disegno di legge delega sulla Disabilità, all’esame del Parlamento, un testo che raccoglie molte delle proposte delle Regioni ed ha un’attenzione alla visione promozionale e partecipativa della persona con disabilità ed alla individuazione dei criteri su cui costruire progetti personalizzati e di vita indipendente. Le Regioni hanno già dato un parere favorevole sul provvedimento, condividendo obiettivi e finalità e apprezzandone lo spirito. Una volta che sarà approvata la delega, occorrerà però impegnarsi in maniera congiunta per la definizione dei decreti legislativi attuativi". Per Toma, "si dovrà procedere all’aggiornamento e all’adattamento dei livelli essenziali di assistenza, soprattutto per la parte che riguarda l’integrazione socio-sanitaria, e verso la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), che rischiano di non esser garantiti se non adeguatamente sostenuti a causa del taglio di fondi che i territori hanno subito nelle ultime leggi di Bilancio. Ma c’è anche un tema di risorse dovuto all’esigenza di accompagnare l’attuazione della riforma prevedendo un incremento del Fondo Non autosufficienze e proponendo una razionalizzazione e unificazione dei diversi Fondi dedicati alla disabilità (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza il cosiddetto Fondo 'Dopo di Noi'). Così come c’è la necessità di incrementare le risorse per gli interventi per l’assistenza agli alunni con disabilità, i finanziamenti, per gli educatori che affiancano gli insegnanti di sostegno, a fronte delle spese sostenute per ausili, trasporti e attività extra scolastiche. Un segnale in questa direzione - ha proseguito Toma - è in parte arrivato con il disegno di legge di bilancio 2022. Si definiscono infatti i Livelli essenziali delle prestazioni sociali e i Lep in materia di trasporto scolastico di studenti disabili, il 'Fondo per la disabilità e la non autosufficienza' è ridenominato 'Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità', si interviene sul potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola con il 'Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità'. Ci sono interventi per l’offerta turistica in favore di persone con disabilitàInfine nella Conferenza Unificata del 2 dicembre scorso, abbiamo reso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante l''Istituzione dell’assegno unico e universale' per i figli a carico, che prevede anche una maggiorazione per i figli disabili. Sul provvedimento, che ci vede concordi, abbiamo chiesto con forza - ha concluso Toma - che i sostegni per le famiglie già previsti dalle Regioni e dalle Province autonome siano pienamente cumulabili con l’assegno erogato dallo Stato". (Com)