- VARIE- "Dialoghi sul lavoro: il conflitto fantasma o il fantasma del conflitto?": nell'ambito del progetto Narrazioni, voci e visioni dal Paese reale, Casetta Rossa presenta il primo di cinque eventi tematici. Introduce e modera Gianluca Peciola di Liberare Roma, interviene tra gli altri Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom. Casetta rossa in via Magnaghi 14 alla Garbatella a Roma (ore 18:30)- Evento digitale "Verso una nuova normalità". A dialogare sulle tematiche di attualità che caratterizzano la società postpandemica, con la moderazione di Elisa Greco, saranno: Sabrina Florio, vicepresidente di Unindustria con delega al Centro studi e presidente di Anima per il sociale nei valori d'impresa; Innocenzo Cipolletta, economista e autore del libro La nuova normalità; Linda Laura Sabbadini, Chair Women20 e Direttrice centrale Istat; Dario Di Vico, giornalista del Corriere delle sera e Antonella Polimeni, rettrice de La Sapienza Università di Roma. L'evento rientra nell'ambito delle iniziative promosse da Unindustria per la XX Settimana della Cultura di Impresa di Confindustria. È possibile seguire l'evento in streaming su Facebook dalla pagina "La Storia a Processo e Ring delle Idee di Elisa Greco" (ore 18:00) (segue) (Rer)