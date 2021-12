© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che non si affronti l'evasione fiscale è una rabbia successiva", ma "lo sciopero non incendia un bel niente, è uno strumento" per farsi ascoltare, "noi stiamo facendo il nostro mestiere". Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, al Tg2 Post. (Rin)