Usa: "Wsj", colossi dei media Vox e Group Nine verso fusione

- Il colosso mediatico statunitense Vox Media è in trattative avanzate per fondersi con Group Nine Media. Lo scrive il "Wall Street Journal" citando fonti informate sui negoziati, destinati - qualora andassero a buon fine - a riunire sotto un unico brand due dei più grandi attori del panorama mediatico digitale Usa. Le società stanno discutendo una transazione all-stock che darebbe a Vox Media il 75 per cento di proprietà della società combinata, con il restante 25 per cento che andrà a Group Nine. L'amministratore delegato di Vox Media, Jim Bankoff, sarà il capo della nuova realtà. Quest'ultimo ha dato conferma dei colloqui in una nota ai dipendenti. Vox Media, proprietario di realtà multimediali tra cui il sito "The Verge", incentrato sulla tecnologia, il sito di eventi in corso "Vox.com" e "SB Nation" incentrato sullo sport, si sta espandendo a ritmo sostenuto. Ad agosto, infatti, la società con sede a Washington Dc ha accettato di acquisire il sito Punch, specializzato sui cocktail, per approfondire la sua copertura mediatica del mondo legato a cibo e bevande.(Nys)