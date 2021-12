Usa: registrati oltre 50 milioni di casi di Covid da inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati Uniti sono stati registrati oltre 50 milioni di casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dagli ultimi dati ufficiali della John Hopkins University, divulgati mentre continuano a essere identificati nuovi casi legati alla variante Omicron in tutto il paese. Per l'esattezza gli Usa hanno registrato 50.06.682 casi noti e 800.635 decessi dall'inizio della pandemia. Il totale dei contagi rappresenta circa il 15 per cento dell'intera popolazione del paese ed è all'incirca l'equivalente delle popolazioni combinate della Florida e del Texas. L'ultimo milione di casi è stato diagnosticato nell'arco di poco più di tre mesi.(Nys)