Argentina: ministro Economia conferma obiettivi legge di Bilancio 2022, Pil a +4 per cento (5)

- Il documento riconosce "progressi nelle misure per sviluppare il mercato interno dei capitali, rafforzare l'efficacia della spesa pubblica e migliorare le operazioni di politica monetaria". Entrambe le delegazioni hanno quindi convenuto che "un ampio sostegno" di tipo politico, sia a livello nazionale in Argentina che all'interno della comunità internazionale, "è fondamentale per il successo complessivo del programma economico". La nota dell'organizzazione di credito multilaterale conclude quindi affermando che "mentre sono necessarie ulteriori discussioni, lo staff del Fondo monetario e le autorità argentine rimangono pienamente impegnati nel loro lavoro collettivo su un quadro e sulle politiche per un programma sostenuto dal Fmi". (segue) (Abu)