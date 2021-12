Argentina: ministro Economia conferma obiettivi legge di Bilancio 2022, Pil a +4 per cento (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto trapelato fino ad oggi esisterebbe un'intesa di massima con il Fmi per passare dall'attuale programma di tipo "Stand By", che prevede scadenze di pagamento ravvicinate e considerate insostenibili dal governo argentino, ad un programma di tipo "Extended fund facilities", con scadenze di pagamento spalmate su dieci anni con una moratoria iniziale di almeno tre anni. Guzman ritiene tuttavia tali condizioni insufficienti, e si è posto come obiettivo concreto quello di ottenere uno sconto anche sul tasso di interesse del debito, che permetterebbe un risparmio di circa dei miliardi di dollari. La scommessa argentina sulla riforma dello statuto del Fmi mira invece a permettere una dilazione dei pagamenti oltre il termine massimo di dieci anni consentito oggi. (segue) (Abu)