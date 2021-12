Argentina: ministro Economia conferma obiettivi legge di Bilancio 2022, Pil a +4 per cento (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Argentina ha registrato a settembre una crescita dell'11,6 per cento su anno e del 1,2 per cento rispetto al mese precedente. Il livello di attività già a luglio aveva superato quello pre-pandemia e attualmente si attesta a +3,4 per cento anche rispetto a febbraio del 2020. Anche il terzo trimestre si chiude in questo modo con una crescita del 4,2 per cento rispetto al secondo, e del +12 per cento su anno. Con questi dati in mano il ministro dell'Economia, Martin Guzman, ha confermato le ultime proiezioni del governo che stimano una crescita finale del 10 per cento del Pil nel 2021. "I dati dimostrano la forza e la solidità della ripresa economica", ha affermato inoltre Guzman. Con tredici settori produttivi su quindici con segno positivo, a trainare al rialzo l'indice nel mese di settembre sono stati ad ogni modo i servizi (+66,9 per cento su anno), il turismo e la ristorazione (+59,1 per cento su anno), e la costruzione (+27,1 per cento su anno). (Abu)