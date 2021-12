Spagna-Italia: Starace (Enel) e Entrecanales (Acciona) ricevono il Premio Tiepolo 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel e José Manuel Entrecanales, presidente esecutivo di Acciona, hanno ricevuto questa sera il Premio Tiepolo 2021, un premio che, dal 1996, riconosce il percorso di imprenditori di successo spagnoli e italiani e il loro importante contributo al potenziamento delle relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi. Lo riferisce un comunicato stampa. La cerimonia di consegna di questo prestigioso riconoscimento, conferito dalla Camera di commercio e industria italiana per la Spagna (Ccis) e dalla Confederación española de las organizaciones empresariales (Ceoe), sotto gli auspici dell’ambasciata d’Italia in Spagna, si è svolta a Madrid, presso il Palazzo di Amboage, sede della rappresentanza diplomatica della Repubblica italiana, alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo economico e imprenditoriale dei due Paesi. In particolare, all'evento hanno partecipato l'ambasciatore d’Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, la terza vicepresidente del governo spagnolo e ministra per la Transizione Ecologica e la Sfida Demografica, Teresa Ribera, il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, e i presidenti della Ccis, Marco Pizzi, e della Ceoe, Antonio Garamendi. La giornalista e conduttrice televisiva, Leticia Iglesias, ha dato inizio alla 24ma edizione, ricordando la traiettoria di successo dei due premiati, la vocazione internazionale delle aziende che guidano il loro contributo nel consolidamento delle relazioni economiche tra Spagna e Italia e il loro importante ruolo nella transizione energetica in entrambi i Paesi. (segue) (Com)