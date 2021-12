Brasile: alluvione nello Stato di Bahia causa 10 morti, 267 feriti e 6.300 sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di almeno 10 morti, 267 feriti e 6.300 sfollati il bilancio provvisorio delle alluvioni che hanno colpito lo Stato di Bahia, in Brasile. Sono almeno 51 i municipi che hanno dichiarato lo stato di emergenza. In tutto sono circa 220 mila le persone in qualche modo colpite dalla calamità naturale che da sei giorni attanaglia lo Stato nord-orientale del Paese. Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile dello Stato di Bahia (Sudec), i numeri potrebbero crescere dal momento che le unità di soccorso non sono ancora riuscite a raggiungere tutte le aree inondate. I decessi al momento sono stati registrati nei municipi di Amargosa, Itaberaba, Itamaraju, Macarani, Prado e Ruy Barbosa. (Brb)