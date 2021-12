+ Tunisia: presidente Saied annuncia elezioni il 17 dicembre 2022 e referendum il 25 luglio +

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha annunciato stasera elezioni legislative anticipate il 17 dicembre 2022 e un referendum per redigere una nuova Costituzione il 25 luglio. In un discorso alla nazione, il capo dello Stato ha dichiarato che l'Assemblea dei rappresentanti del popolo, il parlamento monocamerale del Paese nordafricano, rimarrà congelata - come da disposizioni di emergenza in vigore dal 25 luglio scorso - fino alle prossime elezioni. Il presidente ha inoltre annunciato consultazioni nazionali sul referendum dal primo gennaio 2022 fino al 20 marzo 2022. Una commissione - i cui membri saranno nominati in seguito - riassumerà le proposte emerse dalle consultazioni entro la fine di giugno 2022. (Tut)